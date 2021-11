Gjør smarte tilbakekjøp

Noen er negative til tilbakekjøp av egne aksjer med begrunnelsen at dette er noe sjefer i amerikanske selskaper gjør for å pumpe opp egen aksjekurs og cashe inn på opsjoner. Men under rette omstedigheter kan dette være veldig verdiskapene for et selskap's aksjonærer.

For det første må selskapet ha overskuddslikviditet. For det andre må det være fravær av lønnsomme og innvannende eksterne investeringsmuligheter (ekspansjon i nye markeder, produkter, oppkjøp osv). For det tredje må egen aksje være underpriset.

Det siste punktet betinger at ledelsen har en oppfattning av egen aksjekurs, noe de opplagt burde ha. Men isteden for å klage i avisen at kursen er så lav som vi har sett et par eksempler på i det siste, så er tilbakekjøp av aksjer en utmerket måte å utnytte å være børsnotert på (på samme måte som selskaper bør gjøre emisjon om aksjen er overpriset).

En stor fordel med tilbakekjøp et at selskapet vet hva de får. Som sjef kjenner du ditt eget selskap best. Selv om det kan være synergier i oppkjøp, er det mer risikabelt og usikkert. Samme er ulike former for ekspansjon. Derfor bør avkastningskravet et selskap bruker i analysen av eksterne investeringsmuligheter være høyere enn ved tilbakekjøp av egne aksjer.

Aksjene du har kjøpt kan du slette (alternativt bruke som betaling til oppkjøp) senere. Dermed vil det bli færre utestående aksjer og resultatet per gjenværende aksje vil stige. Altså ikke helt ulikt utbytte. Om egen aksje er overpriset er utbytte bedre.

Desverre gjøres mange tilbakekjøp på direkte uintelligente måter. Sende ut en børsmelding å si du skal kjøpe tilbake aksjer for x antall millioner over de neste x antall månedene er ikke veldig smart spør du meg. Hvorfor ikke? Jo, fordi du ikke aner hva aksjekursen er frem i tid og forutsetningene kan endre seg. Samtidig så ber du om at andre skal frontrunne deg ved å kommunisere at det blir kjøpspress i aksjen fremover. Derfor stiger ofte kursen på slike meldinger.

Derimot bør du sørge for å ha en fullmakt til tilbakekjøp, så gjør du de tilbakekjøpene når investeringen er attraktiv, dvs aksjen er underpriset. ABG og Betsson er blant de som har skjønt dette. Veldig mange har desverre ikke skjønt det. Ikke så veldig komplisert i grunn.