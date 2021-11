Det er ikke Feds skyld

Det er utbredt oppfatning at ubalanseproblemer og dagens høye inflasjon skyldes at Fed «har trykket nye dollar i et voldsomt tempo » (for å sitere DNBs sjeføkonom i mandagens DN). I realiteten spiller de «enorme dollarmengdene» en svært begrenset rolle for dagens høye inflasjon. Det er derfor helt andre forhold enn om Fed slutter å «trykke dollar» som avgjør om ubalansene avtar og de høye pristallene avtar.

Fra februar 2020 til sommeren 2021 økte det amerikanske forbruket av varig konsumgoder med hele 34% prosent. Det skyldes dels at mange forbrukere ikke turte, eller fikk lov, til å bruke like mye penger som normalt på det de bruker mest på, dvs. tjenester. Like viktig var at myndighetene gjennom ekstraordinær arbeidsledighetstrygd og engangssjekker sørget for at inntektene jevnt over var langt bedre enn før pandemien. USA peker seg ut som ekstrem, men bildet lignet i mange utviklede økonomier. Den enorme økning i vareetterspørselen ville i en normal verden gitt mangler og stigende vareinflasjon. Men verden var, og er, ikke normal. Både produksjon og transport av varer verden over ble rammet av pandemien. Arbeidskraft holdt seg hjemme, bedrifter og havner ble stengt, mannskap strandet, osv. At bedrifter i de næringen der det ble boom var forberedt på det motsatte og la planer ut fra nedgangstider med lave investeringer og lagernedbygging bidro nok også. I etterpåklokskapens klare lys, ikke rart vi sliter med vareinflasjon.

At sentralbankene kjøpte verdipapir av bankene (som er en langt mer treffende beskrivelse av hva Fed gjør enn "pengetrykking") og at det sammen med kuttene i styringsrentene bidro til et lavere generelt rentenivå har fint lite med saken å gjøre. Det var ikke slik at lavt rentenivå ga generelt høy etterspørsel. Vi fikk skjev etterspørsel og dårlig fungerende tilbudsside som følg av pandemien og store offentlige overføringer. Det er ikke mye Fed kan gjøre med det. Det er dermed ikke spesielt viktig for dagens inflasjons-/ubalanseproblemer om Fed trapper ned verdipapirkjøpene. Det som teller er hvor rask sammensetningen av etterspørselen normaliseres, hvor raskt bedriftene snur seg rundt og tilpasser seg til mangelsituasjonen. Og kanskje viktigst for inflasjonen på litt sikt, hvor raskt arbeidskraften vender tilbake. Kanskje burde vi ikke klage så mye over dagens inflasjonstegn. Høyere lønninger vil bidra til å få folk tilbake til arbeidsmarkedet, høyere priser på produkter vi mangler vil lokke fram mer produksjon.

Utfordringen for sentralbankene kommer når pandemien mister grepet og ubalanseproblemene avtar. Som følge av restriksjoner og frykt, og offentlige overføringer, har amerikanske forbrukere «tvangsspart» mer enn 10% av et års BNP under pandemien. Mye av dette er plassert som likvide bankinnskudd. Det er neppe slik at forbrukene vil drikke opp disse over natten. Men en del vil gå til forbruk og det er en risiko for at høy generelle etterspørselsvekst gir en mer vedvarende generelt høy inflasjon. Det er en type problem renteøkninger, i alle fall normalt, er bedre egnet til å takle enn ubalanseproblemer generert av en pandemi.