Glem EBIT, EPS og kontantstrøm

Tidligere i uka Pexip kapitalmarkedsdag, og et søk på ARR i presentasjonen deres på dette ga 18 treff, mot kun ett treff ved å søke på "cash flow". Men de er langt fra de eneste. Det har gått voldsom inflasjon i å bruke dette alternative nøkkeltallet, spesielt blant programvareselskaper aom har kommet på børs siste tida.

ARR (Annual Recurring Revenues) er dagens månedlige abonnementsinntekter multiplisert med tolv. Typisk kalles slike foretningsmodeller SaaS (Software as a Service) eller ASP (Application Service Provider). ARR er en APM (Alternative Performance Measure), dvs et alternativt måltall på siden av godkjente regnskapsstandarder, (på samme måte som f.eks EBITDA eller ordrerserve). Selv om "Recurring Revenues" høres flott ut, så er disse inntektene kun gjentakene til kontrakten går ut, så får selskapene håpe den blir fornyet.

Jeg har lagt merke til at selskaper noen ganger blir verdsatt på en multippel basert på dette nøkkeltallet. SB1 har en tabell som viste at norske programvareselskaper i snitt er verdsatt til 9.6x ARR. Da er det i snitt priset inn mye vekst og høye marginer fremover.

Noen ganger tenker jeg at det burde vært strengere regler for hvor mye selskaper kan tilpasse sin rapportering, og mer standardiserte regnskapsoppsett (som f.eks 10-Q og 10-K i USA) burde være mer påkrevd. Samtidig tenker jeg at andre (type) selskaper har potensiale for å være mer kreative i sin rapportering.

Mange selskaper har abonnementsmodeller. Telekomselskaper som f.eks. Telenor er jo helt opplagt. Forsikringsselskaper som Gjensidige kan være kandidater. Eiendomsselskaper er naturlige med sine leiekontrakter. Sats med sine medlemmer er åpenbar. Kanskje til og med Fjordkraft kunne rapportert ARR, men mulig det blir vrient med varierende strømpriser. Selv ABG har abonnementsinntekter basert på sin "paid research" virksomet.