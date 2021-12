Spådommer for børsåret 2022? Glem det!

Ja, så nærmer det seg slutten av året igjen. Tradisjonen tro dukker den ene etter den andre eksperten opp i finansmedia og ønsker å dele sine spådommer for det kommende året.

De aller fleste av oss vet imidlertid at det å spå er helt umulig – her er det fristende å minne om såkalte "unknown unknowns". "Known knowns" er ting vi vet at vi vet. "Known unknowns" er ting vi vet at vi ikke har oversikt eller forståelse for. Men så er kommer altså "unknown unknowns" i tillegg - altså ting vi ikke vet at vi ikke vet om.

Verden er kompleks og alltid i endring. Istedenfor å se framover og prøve å spå hva som skal skje i 2022, burde vi heller bruke energien på å se i bakspeilet og lære av feilene vi gjorde i 2021.

På den måten kan du og jeg bli mer robuste og takle usikkerhet bedre.

Flaks eller dyktighet?

Så hvordan gikk det egentlig i 2021? Vel, det har vært et relativt godt år på verdens børser. Jeg har inntrykk av at mange små og store investorer har tatt relativt mye risiko og fått godt betalt for det.

Avkastningstallene i porteføljen er gode.

Betyr det likevel at det du eller jeg foretok oss var fornuftig? Sluttresultatet tilsier jo det, men da er vi inne på begrepet "resulting", som den suksessrike pokerspilleren Annie Duke snakker mye om. Det er en tankefelle at et godt resultat nødvendigvis betyr at avgjørelsen var god, og vice versa.

Tenk deg at du vant førstepremien i Lotto første gang du kjøpte en kupong – det betyr jo ikke at dette er smart å holde på med i lengden?

Kjære dagbok

Så hvordan kan vi i aksjeverdenen sikre at vi får et bedre bilde av hva vi gjorde rett eller galt? Et godt triks er å skrive en investeringsdagbok. Den trenger absolutt ikke være omfattende. Bare skriv noen setninger om hvorfor du går inn i en investering på tidspunktet du gjør den.

Ganske ofte vil man se at man hverken var så genial eller så dum som man senere har inntrykk av.

En investeringsdagbok gir deg en fin måte å raffinere og forbedre strategien din på.

Lykke til!