Hvorfor bry seg med å justere avkastning for risiko?

MSCI har laget en egen indeks som viser at strategien med lav volatilitet siste 15 år har gitt ganske lik avkastning som verdensindeksen, men med mindre svingninger. Så noe fornuft er det helt klart i finansteorien her,

MinVol Foto: TN

Samtidig synes jeg risiko kan måles enda bedre. Jeg definerer risiko basert på hvor sannsynlig jeg tror det er at en aksje jeg kjøper kan bli en langsiktig dårlig investering. En aksje som faller 75% må gå opp 300% bare for å komme tilbake til start. Viktigheten av å unngå slike investeringer er åpenbart høy så god risikohåndtering er en nøkkel til gode langsiktige forvaltningsresultater. Jeg tenker at det er tre ting som kan føre til langsiktig dårlige investeringer:

Selskapet gjør det dårligere, tjener mindre penger enn før Selskapet har mer gjeld enn det klarer å håndtere og må gjennom en kraftig utvannende refinansiering (eller i verste fall konker) Å kjøpe aksjen for dyrt. Ikke så bekymret for dette, på veldig lang sikt har ikke verdsettelse så mye å si. Ekstremeksemplene er Cisco og Intel som til tross for god utvikling i finansielle nøkkeltall fortsatt ikke har gitt positiv avkastning siden sine respektive topper for drøyt 20 år siden, men dette er helt klart unntakene.

Det er en haug måter å analysere punkt 1 på, skal ikke gå noe nærmere inn på det nå utover å konstatere at "This time is different" oftere er feil enn rett. Kjøper du mao et selskap som har vist høy kvalitet over lang tid, er oddsen på din side for at det fortsatt vil ha høy kvalitet. Vær samtidig obs på om selskapenes sykliske fase, dvs lønnsomhet relativt til historisk snitt. Equinor tjener mye mer penger i 2021 enn i 2020, det er nok i større grad pga høyere olje/gass-priser en at de selskapet i strukturell vekst og de er et mye bedre selskap i 2021 enn året før.

Punkt 2 er vesentlig enklere å unngå. Selskaper som har lav eller ingen gjeld (relativt til inntjeningen) har lavere risiko. Ikke noe verre enn det. Punkt 3 er heller ikke så inmari komplisert selv om det er ulike verdsettelsesmetoder.

I fondet FIRST Veritas som jeg forvalter, er det dermed disse risiki jeg modellerer og forsøker å minimere gjennom å måle: Marginvarians, syklisk fase, belåning og verdsettelse. Jeg er altså ikke opptatt av hvilken beta selskapene har, synes ikke det er spesielt relevant

Samtidig er det noe som heter porteføljerisiko, eller diversifisering. Antall selskaper i porteføljen er ikke så viktig synes jeg, men at porteføljen i sum har en noenlunde spredt profil sin eksponering. Det kan være alt fra bransjer, råvarer, geografier, sluttkunder, politiske prosesser osv. Om for eksempel en båt blir stuck i Suez-kanalen, at tyrkiske Lira stuper eller det blir opprør i Kazakhstan så bør porteføljen tåle dette. Heller ikke i porteføljesammenheng er jeg opptatt av beta (eller Sharpe-ratio etc.)

En ting er å leve i en ideell (sånn jeg ser det) verden, en annen ting er å leve i den verden vi faktisk gjør. Selv om jeg er helt ubekymret for svingninger i aksje- og fondskurser isolert sett, betyr ikke det at alle andre er det. Derfor blir jeg til syvende og sist nødt til å ha et forhold til dette gitt at det ikke er kun egne midler jeg forvalter. I tillegg til at det er lærerikt, er jo også litt av agendaen med å skrive artikler som denne, nettopp å forklare bakgrunnen for min måte å tenke på.