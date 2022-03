Smart å møte selskaper?

Min filosofi har vært å bruke minimalt med tid på å møte selskaper. Tanken bak dette er at jeg er naiv, vil la meg lure og jeg ikke har forutsetninger for å få mer ut av dette enn snittet av andre i min bransje. Så istedenfor å bruke tid på møter, har jeg heller anvendt tiden på å studere regnskapene historisk. Det er mer faktabasert og reelle prestasjoner betyr uansett mer enn ord og løfter.

Men nå har jeg faktisk gjort et unntak. Siste par ukene har jeg møtt ni av 18 selskaper i Veritas gjennom enten 1-1, gruppemøter eller fellespresentasjoner. Konklusjonen? Ble bull på alle. Har jo confirmation bias må vite. I sin siste årsrapport skriver Berkshire Hathaway:

«Our policy is to treat all shareholders equally. Therefore, we do not hold discussions with analysts nor large institutions»

Synes det er 100% ryddig, og en viktig del av oppskriften til god IR (Investor Relations). Selskaper bør ha grundig informasjon om seg selv på hjemmesiden tilgjengelig for alle. Helst bør de holde kjeft mellom kvartalene. Ved viktige (og KUN viktige - børsens meldingssystem er ikke en reklamekanal) nyheter, skal det sendes ut børsmelding slik at innsideinformasjon utlignes, og alle får informesjonen samtidig. Tid som tidligere ble brukt på for eksempel møter med analytikere eller investorer, bør heller allokeres til aktiviteter som faktisk er verdiskapende for firmaet.

Bare for å sagt det, så baserer jeg ikke investeringer på informasjon fra slike møter. Investeringer i Veritas er basert på fakta, i all hovedsak fra selskapenes historiske regnskapstall. Modellen forhindrer at jeg tar avgjørelser basert på følelser eller antakelser med grunnlag fra annet enn fakta. Og det kommer ikke til å endre seg.