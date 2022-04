Hvorfor skape hjemmefølelsen på kontoret?

Våren er her og pandemien herjer fortsatt, men den styrer oss heldigvis ikke like mye som tidligere. Hjemmekontoret har for mange blitt byttet ut med det fysiske kontoret igjen, og den normale hverdagen vi har savnet, begynner sakte, men sikkert å melde seg.

For mange har opplevelsen av hjemmekontor vært behagelig, ikke bare fordi det har vært deilig å sprade rundt i joggebuksen fra morgen til kveld, men også fordi omgivelsene har vært lune og trygge med kjøkkenbordet som arbeidsplass. Frykten for å forlate det koselige hjemmekontoret til fordel for den sterile pulten på kontoret, melder seg fort nå som pandemien har trukket seg litt tilbake. Tanken på å stå opp tidligere for å stelle seg, være sosial i pausene og ikke kunne gå i tøflene til kjøleskapet til enhver tid er skremmende... For noen!





Definere skillet mellom jobb og fritid

De nye vanene kan bli vonde å vende, selv om hjemmekontor også har bydd på utfordringer. En av utfordringene er kanskje konsentrasjonen som ikke har vært like lett å opprettholde. Plutselig ringer det på døra, du må på butikken for å kjøpe deg lunsj eller fristelsen for å sette seg ut i sola i en time eller to blir fort stor. Og vips, der var halve arbeidsdagen borte.

Nå skal det sies at det i pandemien for mange dessverre ikke var valgfritt, og pålegget om hjemmekontor var reelt for de fleste. Men i tilfeller hvor det er og var valgfritt, foretrakk jeg personlig å sitte på et fysisk kontor fremfor på hjemmekontoret. For meg og mange andre er det å være sosial med kolleger på arbeidsplassen en viktig faktor for å oppnå utvikling, inspirasjon, kunnskap og erfaring. Denne muligheten forsvinner når arbeidsplassen blir flyttet hjem, hvor det sosiale kan bli erstattet med diverse husarbeid.