Hvordan vil økende renter påvirke selskapenes fremtid?

I en tid preget av økende renter er det interessant å se på hvordan dette vil påvirke aksjemarkedet. For de fleste investorer vil det også være aktuelt å se på hvordan renten påvirker gjeldsgraden til ulike selskaper, som igjen påvirker risikoen selskapene bærer.

Gjeld er ikke gratis. En må betale renter på lånte penger, der lånet styres av renten Norges Bank setter. Desto høyere rente, desto høyere kapitalkostnader påløper bedriften. Ved økte kapitalkostnader blir den såkalte netto nåverdien mindre på grunn av den økte kostnaden på lånet. Desto høyere rente, desto mer blir en krone verdt i dag relativt til en krone i fremtiden. Dette er fordi økningen av kapitalkostnader svekker netto nåverdien over tid. For noen selskaper vil den økte renten få minimal betydning, men for selskaper med høyere gjeldsgrad kan den økte renten bli merkbar. I verste fall kan den være avgjørende for bedriftens fremtid.

Verdiaksjer

Ved en stigende rente vil såkalte verdiaksjer ofte gjøre det bedre enn vekstaksjer. Verdiaksjer er selskaper som typisk kjøpes for en lavere pris sammenliknet med fundamentale faktorer slik som lavere pris per aksje i forhold til deres bokførte verdi, omsetning og ikke minst lønnsomhetstall. Eksempler på slike selskaper er ofte store og “trauste” selskaper som Equinor og Telenor. Disse selskapene har en god kontantstrøm i dag og har derfor penger til å dekke eventuelle økte utgifter, slik som en økt rente.

Vekstaksjer

I årene etter finanskrisen i 2008 har vi hatt rekordlave renter, noe som har vært fordelaktig for såkalte vekstselskaper. De har typisk lite inntekter i dag, men har større inntekter forventet fremover. Lavere renter vil gjøre fremtidige inntekter relativt sett mer verdt i dag, kontra en økt rente som vil redusere verdien av de forventede inntektene. Eksempler på slike selskaper er flere vi har sett på Euronext Growth de siste årene, slik som Kahoot og Quantafuel.

I tillegg ser en at typiske vekstselskaper ofte har en høyere gjeldsgrad enn verdiselskapene. Dette skyldes ofte at selskapene trenger finansiering for å vokse, der egne inntekter ikke strekker til. Ved en økning av renten vil en se at en del selskaper med høy gjeld vil få større utgifter og dermed slite med å dekke sine innbetalinger over tid.