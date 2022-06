Du kommer ingen vei i komfortsonen

Å gå fra studenttilværelsen til en fulltidsjobb, kan for mange virke skremmende og det ikke uten grunn. Å gå fra en rolig lesesal med en rykende kaffe i hånden til en steril kontorpult med hendene fulle av ansvar, gir frysninger for mange. Panikken over hvordan du skal klare å besvare spørsmålene og arbeidsoppgavene som kommer, med svar som bærer preg av en arbeidserfaring på 10 år, inntreffer fort.

Men til deg som føler det slik: ta det helt med ro. I de fleste bransjer finnes det ikke alltid et fasitsvar. Omverden er stadig i bevegelse og det vil avgjørelser også være. Ikke tenk at alle er så mye smartere og flinkere enn deg, de er nødvendigvis ikke det, de har bare bygget seg opp mer erfaring enn deg. Og den vil du også få. Som ung og nyutdannet har du mye nytt og positivt å bidra med. God prestasjon lønner seg alltid!

Mine beste tips er:

- Senk skuldrene og aksepter at det tar tid å komme inn i arbeidsoppgavene

- Ta imot oppgaver som skyver deg ut av komfortsonen så ofte du kan, selv om det er ubehagelig

- Vær ydmyk, lærevillig og positiv

- Still krav

- Spør ofte om råd, tips og hjelp fra dine kolleger





Med disse tipsene tør jeg å påstå at du kommer veldig langt på vei inn i arbeidslivet. Og er du like bestemt som meg og ønsker å starte karrieren i ung alder, kan jeg betrygge deg med at jeg personlig er veldig glad for at 21 år gamle meg var modig nok til å satse på å gå inn i det ukjente. Jeg ville definitivt gjort det samme igjen.

Det er ikke uten grunn at sangteksten til Kelly Clarkson ofte blir nevnt av folk: «What doesn't kill you makes you stronger». Det ligger mye i den setningen der.