Norconsult advarer om kunstig intelligens: – Er ingen mirakelmikstur

Kunstig intelligens (AI) er ingen mirakelmikstur som kurerer alt fra hårtap til eldrebølgen, men mulighetene er helt ville for den som kan ta i bruk teknologien og samtidig bruke sitt eget hode.

Akkurat som under dotcom er vi nå er inne i en liten digitaliseringsbølge. Alt som minner om kunstig intelligens blir automatisk superviktig. På konferanse etter konferanse står supertalerne på scenen og roper ut at du dør om du ikke hiver deg på bølgen.

Eirik Thun. Foto: Norconsult

Men: kunstig intelligens vil ikke endre noe som helst av seg selv. Det er måtene vi faktisk tar i bruk teknologien på som endrer livene våre. Og her må vi som en seriøs aktør innen maskinlæring og kunstig intelligens tørre å tråkke litt på bremsepedalen.

Hva vi velger å gjøre med stordata, kunstig intelligens og maskinlæring stopper snart bare på viljen, og at vi faktisk tør å ta steget ut. Men, det betyr at vi ikke trenger å ta i bruk teknologien overalt. Inni der må vi aldri glemme å bruke hodet. Investeringer i kunstig intelligens kan nemlig bli svært kostbare om du bare hopper på enhver mulighet som byr seg.



Mange bedrifter har begynt å komme til dette stadiet med konseptutprøvinger, men få klarer å omsette resultatene til tall som slår ut positivt på bunnlinjen. Verdien faller og kostnadene øker når du skalerer opp. Det skyldes at du ofte også må gjøre endringer i organisasjonen. For én ting som er spesielt med maskinlæring og kunstig intelligens er det vi kaller KI-paradokset. Du kan relativt raskt lage konseptutprøvinger som sier at investeringene vil gi stor verdi, men ofte er det svært vanskelig å få ut disse løsningene i stor skala.

Derfor mener jeg at en del av rollen til oss som maskinlæringsrådgivere nettopp vil være å gi edruelige råd om valg av retning.

Det er altfor lett å selge inn kunstig intelligens som løsningen på alt, og deretter utarbeide den ene søylegrafen, demoversjonen og fakturaen etter den andre. Men til slutt er det faktisk hva slags verdi vi skaper for kunden som er viktig.

Nei, jeg mener ikke at kunstig intelligens er en døgnflue, men vi bør heller ikke fly etter den ene trenden etter den andre like blindt som en møll flyr etter en lyspære.

Eirik Thun

Avdelingsleder for Fundator i Norconsult Informasjonssystemer