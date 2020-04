Flytende vindkraft: Norge blir fraseilt

Randi Lunnan. Foto: Handelshøyskolen BI

Martin Smestad Foss. Foto: IFE

Jon Lereim. Foto: Handelshøyskolen BI

For å muliggjøre en betydelig økning i kraftproduksjon fra vind, er verden avhengig av at vi også tar i bruk områder med større havdyp. Men så langt har andre land ledet utviklingen av hav- og landbasert vindkraft. Bunnfaste havvindparker i Danmark, Tyskland, Nederland og Storbritannia er installert på vanndyp under 50 meter, ofte på sandbanker relativt nær kystområder.

Flytende havvindmøller kan installeres nesten hvor som helst i verden, også i områder med større havdyp nær land eller der det er fare for jordskjelv. Markedet for flytende havvindmøller er globalt, og har stort potensial for å tilby lønnsom og bærekraftig energi. Norge kan ta en lederrolle, fordi:

1. Norge har et stort konkurransefortrinn innen flytende installasjoner:

50 års erfaring med bygging og drift av offshore olje- og gassfelt har gitt oss internasjonalt ledende kompetanse på flytende installasjoner. Dette gir oss særskilte konkurransefortrinn innen bygging og installasjon av tekniske innretninger i områder der belastningen fra vind, havstrøm og bølger er utfordrende. Gjennom arbeidet på norsk sokkel er norsk teknologi innen aerodynamikk, hydrodynamikk og forankringsløsninger blitt ledende i verden. Videre har Norge utviklet unik teknologi for fjernstyring av undervannsinstallasjoner, offshore vedlikehold og kraftoverføring under vann – sentrale kunnskapsområder for å redusere kostnadene og sikre effektiv drift av flytende vindparker.

2. Utvikling av konkurransefortrinn krever nye forretningsmodeller:

Kommersialisering av komplekse teknologiske systemer krever store investeringer og nye måter å organisere aktiviteter på. Dette nødvendiggjør utvikling av modeller for investeringer og eierskap, samarbeid og organisering. Disse perspektivene omfatter også forståelse for og krav om hvordan vi kan skalere opp en slik satsning for å skape en levedyktig ny norsk eksportindustri.

3. Nasjonale fortrinn bygges i økosystemer:

Klynger der alle deler av produksjonen samspiller, både kommersielle og offentlige aktører, skaper gode forutsetninger for utvikling av teknologiske og forretningsmessige innovasjoner. Norge bør ha en nasjonal ambisjon om å etablere et økosystem for havvindkraft. Målet bør være design, utvikling og produksjon av flytende havvindinnretninger som kan eksporteres i et globalt marked, samt utvikling av flytende havvindmølleparker som er kommersielt drivverdige og samfunnsøkonomisk lønnsomme for Norge.

Vi har altså gode forutsetninger for å kunne skape en ny norsk eksportindustri.

Randi Lunnan

Professor ved Institutt for strategi og entreprenørskap ved Handelshøyskolen BI

Jon Lereim

Associate Dean Energy ved Handelshøyskolen BI

Martin Smestad Foss

Forskningsdirektør ved Institutt for energiteknikk (IFE)