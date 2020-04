Oljefondet må brukes til grønn omstilling

Sentralbanksjef Øystein Olsen uttalte til NRK i forbindelse med sin årstale 13. februar at penger fra Statens pensjonsfond utland (Oljefondet) ikke skal benyttes til å støtte en overgang til ren energi. Dessverre er en del politikere like fastlåst i gammelt tankegods som Olsen. Men, flere og flere ser nå behovet for å tenke nytt. Sentrale aktører som både ser det påtrengende behovet for grønn omstilling og som forstår at noe av det norske Oljefondet både kan og bør benyttes til dette.

Ap-leder Jonas Gahr Støre foreslo i november at Oljefondet kanskje kunne bidra enda mer til det globale grønne skiftet. Oljefondet inneholder rundt 10.000 milliarder norske kroner – oppunder 2 millioner kroner for hver eneste av Norges 5,3 millioner innbyggere. 1 prosent av fondet kan gjerne virke beskjedent, men det utgjør faktisk 100 milliarder kroner – et beløp som utvilsomt vil kunne bidra sterkt til gjennomføring av det grønne skiftet.

Næringslivet og finansmiljøene har for alvor fått opp øynene for nødvendigheten av det grønne skiftet, og kapitalen flyttes nå i økende grad over til grønne selskaper

Oljefondet er bygget opp gjennom utvinning og salg av forurensende, fossil energi i form av olje og gass. Det gir etter vårt syn en betydelig moralsk forpliktelse til å gå foran og ta ansvar på veien mot nullutslippssamfunnet. Vi må utvikle banebrytende miljøteknologi som skaper fremtidsrettede arbeidsplasser i Norge, samtidig som vi bidrar til at både Norge og verden rundt oss får gjennomført det grønne skiftet i tide.

HOLDER I TØYLENE: Sentralbanksjef Øystein Olsen sier nei til å bruke Oljefondets avkastning på ymse gode formål. Foto: Iván Kverme

Næringslivet og finansmiljøene har for alvor fått opp øynene for nødvendigheten av det grønne skiftet, og kapitalen flyttes nå i økende grad over til grønne selskaper. Vi trenger imidlertid også politikere og en offentlig sektor som støtter opp om det samme målet, og legger til rette for at man i fellesskap kan realisere nullutslippssamfunnet. Politikerne må stille enda strengere krav til utslippsreduksjoner, samtidig som det etableres solide og treffende incentivordninger som gir nødvendig risikoavlastning ved investering i ny og banebrytende miljøteknologi.

Arbeiderpartiets energi- og miljøpolitiske talsperson, Espen Barth Eide, og LO-sekretær Are Tomasgard har tatt til orde for en omfattende, langsiktig og strategisk satsing på hydrogen i Norge. Dette fordi hydrogen vil være en helt sentral energibærer i nullutslippssamfunnet, og fordi en slik satsning også vil kunne skape et betydelig antall nye og bærekraftige arbeidsplasser i Norge.

Et konsortium ledet av Flakk Gruppen i Ålesund fikk i desember 2019 innvilget 37,6 millioner kroner i støtte fra Pilot-E-ordningen for å utvikle en helhetlig verdikjede for produksjon, lagring og levering av grønt hydrogen ved bruk av innestengt elvekraft. Produksjonsanlegget blir liggende på Hellesylt like ved verdensarvområdet Geirangerfjorden, og blir det første kommersielle anlegget i sitt slag på Vestlandet. Vårt første mål er å levere grønt hydrogen til fergene som trafikkerer Geirangerfjorden, slik at disse kan seile helt uten utslipp i tråd med stortingsvedtaket som fastslår at verdensarvfjordene skal være nullutslippssoner senest i 2026.

På litt lengre sikt er målet å levere grønt hydrogen til en rekke andre nullutslippsløsninger på Vestlandet og i Norge for øvrig. Som ledd i dette er selskapet Norwegian Hydrogen etablert, og en rekke tyngre aktører viser allerede interesse for å være med på denne satsingen.

Vi er klare for å gjøre utfordringene til muligheter. Suksess fordrer imidlertid at næringslivet, finansmiljøene og offentlig sektor går sammen og løfter i flokk. I så måte er regjeringens nylig annonserte vedtak om å forsterke Norges klimamål under Parisavtalen et meget positivt signal.

Egil og Knut Flakk

Flakk Gruppen

(Knut Flakk er blant annet styreleder og største eier i Hexagon Composites. Red.)