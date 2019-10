Største boligprisfall siden finanskrisen på Manhattan

Boligprisene på Manhattan i New York falt dramatisk tilbake i tredje kvartal.

Den gjennomsnittlige salgsprisen for en leilighet i verdens kanskje mest eksklusive område falt med hele 14 prosent i kvartalet.

Boligprisene på Manhattan har ikke falt tilsvarende siden etterdønningene av finanskrisen i 2010.

Det går frem i en rapport fra Douglas Elliman og Miller Samuel, ifølge CNBC.

Noe av forklaringen kan være innførselen av såkalt «mansion tax» på boliger verdt mer enn to millioner dollar som trådte i kraft 1. juli. Noe av etterspørselen i markedet kan derfor ha blitt flyttet fra tredje kvartal til første halvår.

Ifølge CNBC skal også andelen av utenlandske kjøpere ha falt den siste tiden, noe som også påvirker negativt.

På tilbudssiden, og særlig i luksussegmentet, er tilstørmningen av nye objekter rekordstor. I segmentet for de 10 prosent dyreste boligene, har ikke tilbudet vært større på de 15 årene Miller Samuel har data på utviklingen, ifølge selskapets CEO Jonathan Miller.

Det skal være over 2.000 boliger for salg på Manhattan til over tre millioner dollar på nåværende tidspunkt, ifølge Miller.

På Manhattan gjøres over halvparten av transaksjonene gjennom kontantvederlag uten noen form for boliglån.