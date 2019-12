– Dagens rentebeslutning innvarsler stabil økonomi for husholdningene i 2020, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Uendret styringsrente

Torsdag ble det klart at Norges Banks hovedstyre har besluttet å holde styringsrenten uendret på 1,50 prosent.

Ifølge Bloomberg ventet alle av de 27 spurte analytikerne at Norges Bank ville holde styringsrenten uendret.

Balansert boligmarked

– Det er svært lav sannsynlighet for at styringsrenten heves i 2020, om noe er det en viss mulighet for rentesenkning, sier Geving.

– Samtidig er gjeldsveksten i husholdningene på et historisk lavt nivå, og et godt boligtilbud i store deler av landet bidrar til å holde gjeldsveksten nede, fortsetter han.

Jokeren mener Geving er Oslo, hvor boligproduksjonen er for lav til å møte forventet etterspørsel, men boliglånsforskriften er strengere i Oslo og legger begrensninger på husholdningenes gjeldsopptak.

– Alt i alt bidrar rentepolitikken til det som ser ut til å kunne bli et bli et balansert boligår i 2020, sier sjefen i Norges Eiendomsmeglerforbund.