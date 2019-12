Knallstart i alpinbakkene på Hafjell og Kvitfjell

– Det har vært en formidabel forsesong, med mye kuldegrader. Det er er noe av fordelen med beliggenheten vår i innlandet, sier Marit Lien, kommersiell leder i Alpinco.

Alpinco eier Kvitfjell Alpinanlegg og Hafjell Alpinanlegg, i tillegg til Gudbrandsgard hotell på Kvitfjell og en rekke eiendomsselskaper.

Åpnet midt i november

Den kjølige høsten gjorde at snøkanonene kunne starte ekstra tidlig, og har dermed tilrettelagt gode forhold. Skisesongen i år startet allerede 12 november i Kvitfjell og 16 november i Hafjell. Ifjor åpnet begge alpinanlegg 30. november.

Hvis man sammenligner besøkstallene helg for helg, har det likevel vært en vekst i antall besøkende på 9,5 prosent i år.

Alpinco har ingen totaloversikt over antall besøkende i år.

På en god dag er det imidlertid godt over 8000 besøkende i alpinbakkene på Hafjell og Kvitfjell totalt. I løpet av perioden 21. desember til 31. desember ifjor besøkte 80.000 skigjester Hafjell og Kvitfjell.

Rekordjul i Hafjell og Kvitfjell

Heiskortene viktigst

I forrige regnskapsår endte Alpinco med et årsresultat på 40,9 millioner kroner, til tross for noe utfordrende vær. Selskapet har avvikende regnskapsår, og tallet omfatter perioden fra mai 2018 til april 2019.

Av konsernets samlede driftsinntekter på 312,1 millioner kroner forrige sesong, utgjorde inntektene fra salg av heiskort 147,6 millioner.

Som følge av den gode starten på inneværende sesong, med enda flere besøkende i alpinbakkene, er det budsjettert med 12 prosent vekst i Alpincos bunnlinje den kommende sesongen.

Lever godt

I dag eies Alpinco 40/40 av Bjørn Erik Borgen og far og sønn Buchardt, mens DNB eier 20 prosent. Med flere investeringer de seneste årene i blant annet Kvitfjell Varden og Hafjell 360, har Alpinco nå lettere for å ta et høyere antall besøkende enn tidligere.

- Vi lever godt på bølgen av at folk vil ha plass i løypene, sammenlignet med konkurrentene i Alpene, sier Lien.

Alpincos gjester har typisk valgt skiferie fremfor utenlandsreise.

- Selvfølgelig konkurrerer vi med de andre alpinanleggene i Norge. Men vi konkurrerer i utgangspunktet på alternativ bruk av penger, sier Lien.