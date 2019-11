SKIFTET FOKUS: – Vi hadde en runde internt på om vi skal kjøpe noe for å vekte ut handelseiendommene, men vi bestemte oss for å gjøre det motsatte, sier adm. direktør Per Øivind Dahl (t.h.) i Tellus Eiendom. Her sammen med styreleder og hovedeier Edvard Bakkejord. FOTO: EIVIND YGGESETH