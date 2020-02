NRK kan flytte om 4 år

– Vår hovedhypotese er at NRK flytter ut i 2024 eller senest 2025. Nå blir det noen år med reguleringer, og vi har en mulighet til å trekke oss fra kontrakten om NRK ikke skulle klare å flytte innen 2033, sier konsernsjef i Ferd, Morten Borge.

NRK landet på Ferd nettopp fordi de ønsker å gi NRK tid til å finne og etablere seg et annet sted. Samtidig håper begge parter på kjappest mulig prosess.

– Vi håper å flytte om en fire års tid, og finne en ny tomt i løpet året. Det er viktig at det gjøres med lav risiko og at vi ikke kommer under press, samtidig er det nødvendig med fornyelse nå. Vi lever med ekstremt økende konkurranse og Marienlyst passer oss ikke lenger, sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen.

NRK-SALG: Morten Borge i Ferd, Ferds eier og styreleder Johan H. Andresen, NRKs styreleder Birger Magnus og kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen på pressekonferansen etter at det ble kjent at Johan H. Andresens selskap Ferd kjøper NRKs hovedkvarter på Marienlyst i Oslo for minst 3,75 milliarder kroner. Foto: Heiko Junge

Tomten kan bli dyrere

Den historiske tomten på Marienlyst ble solgt til minst 3,75 milliarder kroner, men det er den endelige reguleringen som avgjør hva prislappen blir til slutt. Den kan ende på 5 milliarder kroner avhengig av hvordan tomten blir regulert.

– Hva vil dere ha på tomten?

– Vi ser for oss ihvertfall 1.100 boliger, kanskje hotellvirksomhet og opplevelsesrom. Vi ønsker å åpne opp kringkastingshuset, som er fredet, og skape over 1.000 arbeidsplasser, sier Borge.

MILLIARD-GLIS: Ferds eier og styreleder Johan H. Andresen smiler bredt etter å ha kjøpt NRK-tomten på Marienlyst. Foto: Heiko Junge

Kan bli dyre boliger

Det har vært stor konkurranse om NRK-tomten og det ble en knallhard bud-konkurranse. En av de som var med til slutt var OBOS. De ønsket å bygge rimelige boliger i området. Hvorvidt boligene som skal bygges der nå blir for «folk flest» er usikkert.

– Hvis dette står klart i 2027, så det vanskelig å si hvilke boligpriser vi vil ha, vi får se hvem som får råd til å bo her, sier eier og styreleder i Ferd, Johan H. Andresen.

20 millioner til meglere

Newsec og Hadrian er meglerfirmaene som har stått for salget av NRK-tomten. De har fått godt betalt for rådgivning i forbindelse med salget, og sitter i tillegg igjen med en provisjon på 0,4 prosent.

– Jeg kan bekrefte at provisjonen vil bli 20 millioner kroner, gitt at salgssummen blir 5 milliarder kroner til slutt, sier Håkon Styrvold, leder for transaksjoner i Newsec.

PROVISJON: Mellom 15-20 millioner kroner er provisjonen meglerene får, avhengig av endelig salgsum. Her er leder for transaksjoner i Newsec, Håkon Styrvold. Foto: Håkon Sæbø

– Er dere fornøyd med salget og provisjonen?

– Det er en historisk tomt og det største utviklingsprosjektet vi nok noen gang får mulighet til å jobbe med. Vi mener vi har endt med en drømmekjøper for NRK og oppnådd en fantastisk pris. Det er en høyere pris enn forventet, det har vært veldig stor interesse og en skikkelig budkamp.

– Og fornøyd med provisjonen?

Ja, det synes jeg vi skal si. Det har vært et krevende arbeid, men honoraret er godt, sier Styrvold.