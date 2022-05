Sesongstart: Bli en bedre golfspiller med FA Golfskolen

Golf er like frustrende som det er gøy, og for Tom Stiansen er sesongstart akkurat som for de aller fleste.

Køllene har stått i garasjen gjennom vinteren, og spørsmålet er hvor man skal begynne og hva du kan gjøre for å få mest mulig ut av sesongen fra første dag.





I Finansavisen Golfskolen går PGA-pro Mark Davies hos Toppgolf gjennom Stiansens største utfordringer med spillet – typiske utfordringer de fleste golfspillere sliter med uavhengig av handicap.

Gjennom ukentlige episoder tar Golfskolen for seg temaer som:

Hvordan snu en slice til en fade

Treffe ballen presist med høyere svinghastighet

Få de ekstra meterne ut av driveren

Sette den avgjørende putten

Foto: Erik Krafft

Finansavisen Golfskolen er en del Academy. Ny episode hver uke. Den første er gratis, deretter kun for Finansavisens abonnenter.