Moromannen Alex Rosén tegnet abonnement på Finansavisen, og leser nå Benjamin Grahams bok «The intelligent investor» - for andre gang på kort tid.

– Jeg hadde en seilbåt som jeg var veldig glad i, men den lakk penger. Derfor solgte jeg seilbåten slik at pengene skulle jobbe for meg på børsen i stedet, sier Alex Rosén.

Han innkasserte 2 millioner kroner. Nå har han gått i skole hos Roger Berntsen i Finansavisens aksjeskole. Episode 2 av totalt 18 episoder er tilgjengelig for abonnenter allerede nå:

Aksjeskolen Aksjeskolen er en videoserie bestående av 18 episoder opplæring om aksjer og investeringer. Serien starter grunnleggende om hvordan kommer i gang med aksjer, og bygger seg videre med episoder som går inn på mer spesifikke temaer man må vite mer om for å bli en vellykket investor. Alex Rosén går i lære hos analytiker Roger Berntsen.

Tesla til himmels

– Seilbåten var verdt masse penger. Jeg startet med å investere med magefølelsen min. Jeg satset på Tesla, som har vært et eventyr. 50.000 kroner ble til 550.000, sier Rosén.

Nå har Rosén gått gjennom en aksjeskole i 18 kapitler med Roger Berntsen som læremester.

– Jeg har lært veldig mye i Aksjeskolen. Det viktigste er å holde meg til budskapet til Benjamin Graham om at man må ha en sterk rygg og være ærlig, investere langsiktig og ikke som en spekulant, sier Rosén.

– Og så lærte jeg å investere i aksjer som har en egenverdi som ikke alltid gjenspeiles i kursen. Verdien handler om at det selskapet driver med er bra og at ledelsen er god, og har en god moral slik at man kan stole på dem.

Aksjeinvestor Rosén

Roger Berntsen drar Alex Rosén gjennom hvordan man skal lykkes i aksjemarkedet, hvordan man handler, hvordan man priser aksjer, bruk av multipler, fundamental analyse, porteføljeteori og hva som driver aksjekursene.

– Det har vært spennende å gli inn i den nye sfæren i det å være aksjeinvestor. Det tar jeg av meg hatten for, sier Rosén.

– Jeg må benytte meg av det Buffett sier, og det Berntsen sier om å lese seg opp på selskapene man investerer i - ikke for å være spekulant, men for å investere på lang sikt. Berntsen lærte meg alle disse tingene.

– Nå har jeg spredd meg over flere aksjer - aksjer som gir utbytte og er fremtidige vinnere. Det er ikke så mye grønt, men noe hos Røkke, sier Rosén.

– Alle bør eie aksjer

– Vi må alle ta del i verdiskapningen i verden. Derfor bør alle eie aksjer. Men man må tilegne seg kunnskap og lære og forstå slik at man ikke lar seg lure når det kommer mange nye selskaper på børs, sier Roger Berntsen.

– Hemmeligheten er å ta del i verdiskapningen, men også unngå å tape penger. Da må man trå varsomt, og da er kunnskap viktig. En nybegynner har lav kunnskap og må søke informasjon, så han bør lese seg opp på selskapene og lese Finansavisen. For disse er oppsiden enorm.

– Da du startet skolen sa du at det å lære Alex Rosén om aksjer var en nesten umulig oppgave. Var det det?

– Nei, det var ikke det. Det var alt annet enn umulig. Alex har nødvendig engasjement og lærevilje til å bli en bedre investor enn gjennomsnittet, sier Roger Berntsen.