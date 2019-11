Svakt ned fra start på Wall Street

Pilen peker ned på Wall Street rett etter åpning fredag. Alle de toneangivende indeksene er ned mellom 0,04 og 0,18 prosent.

Torsdag uttalte kinesiske myndigheter at handelspartene hadde kommet til enighet om tollnedsettelser i den såkalte fase 1-avtalen. En amerikansk representat sa også angivelig at begge parter gikk med på å rulle avgiftene tilbake i trancher, ifølge CNBC.

Men fredag skriver flere nyhetsbyrå, deriblant CNBC, at det skal være sterk motstand internt i Det hvite hus, og fra rådgivere utenfor, mot tollnedsettelser.

Ifølge kilder CNBC har vært i kontakt med, skal ikke tollnedsettelser ha vært en del av den opprinnelige avtalen som det ble enighet om, og nå mener rådgiver at kineserne forsøker å reforhandle avtalen.

Disney+ lanseres i neste uke

Av selskapsrelaterte nyheter presenterte Walt Disney sin kvartalsrapport for perioden juli-september torsdag.

Underholdningsgiganten fikk et justert resultat per aksje på 1,07 dollar i kvaralet. Refinitiv-konsensus hadde ventet et justert resultat per aksje på 95 cent.

Omsetningen landet på 19,1 milliarder dollar, mot ventede 19,04 milliarder dollar.

Disneys størmningstjeneste Disney+ har lanseringsdato 12. november, og markedet er naturlig nok spent på tjenesten, til bare 6,99 dollar i måneden, som skal ta opp kampen med blant annet Netflix og HBO. Det ble kjent at strømningstjenesten blir å finne på Amazons Fire TV, men også smart-TVene til Samsung og LG.

«Normalisert» rentekurve

I takt med at Federal Reserve har tilført likviditet i form av verdipapirkjøp i repo-markedet såvel som sertifikat-markedet, så har de korte rentene kommet kraftig ned.

Siden 28. august har renten på statspapirer med durasjon på én måned falt fra 2,07 prosent i slutten av august til om lag 1,55 prosent nå.

Tremånedersrenten har falt fra 1,99 prosent til 1,55 i samme periode.

Renten på 10-åringen er opp 48 basispunkter til 1,95 prosent i perioden, og den lange 30-årsrenten er påå 49 basispunkter til 2,43 prosent.

Som et resultat av de store bevegelsene i rentemarkedet har den tidligere inverterte rentekurven igjen fått en flat til oppadgående struktur, men på svært lave nivåer.

Men det spørs om den amerikanske sentralbanken er særlig fornøyd med den kraftige oppgangen i de lange rentene.