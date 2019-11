Dette vil påvirke Oslo Børs

OBX-futures handles svakt opp mandag morgen. Analytiker Roger Berntsen i Nordnet forventer en oppgang i intervallet [0,4, 0,6] prosent.

«De asiatiske børsene endte for øvrig opp mandag. Investorene i regionen tror at USA og Kina vil klare å lande en delvis handelsavtale innen overskuelig fremtid», skriver aksjeeksperten i sin morgenrapport.

Asia

I Japan stiger Nikkei 0,23 prosent, mens Topix-indeksen svekkes med 0,04 prosent.

I Kina stiger Shanghai Composite 0,43 prosent. CSI 300 går opp 0,61 prosent. Hang Seng i Hongkong klatrer 0,80 prosent.

Kospi i Sør-Korea daler 0,33 prosent. Straits Times i Singapore er opp 0,19 prosent. S&P/ASX 200-indeksen i Australia synker 0,40 prosent.

Mange venter på ny utvikling i handelskrigen mellom Kina og USA. Amerikanske medier skrev i helgen at Kinas visestatsminister Liu He og USAs handelsrepresentant Robert Lighthizer skal ha hatt et møte lørdag om hvordan en avtale kan se ut.

Kinas sentralbank senket mandag renten på omvendte syv dagers repo til 2,50 prosent, fra 2,55 prosent, melder Bloomberg News. Det er første reduksjonen siden oktober 2015.

«Det kan være verdt å merke seg at selskaper som er sensitive til handelsuro, som Caterpillar og Boeing, har steget betydelig de siste dagene», skriver Berntsen i sin morgenrapport.

Wall Street

Det var bred oppgang på Wall Street fredag. Alle de tre toneangivende indeksene steg til ny all-time high.

Fokuset lå på optimisme rundt en handelsavtale mellom USA og Kina. Økonomisk rådgiver i Det hvite hus, Larry Kudklow, uttalte fredag at en avtale mellom de to landene nærmet seg, og pekte på konstruktive samtaler med Kina, ifølge CNBC.

- Det er en del optimisme for at vi skal få en avtale. Det vil ta noe usikkerhet vekk fra bordet, sa Gibson Smith i Smith Capital Investors, til CNBC. Han påpekte samtidig at markedet nå har vært gjennom mange runder hvor en avtale skal ha vært like rundt hjørnet.

Oljeprisen

Nordsjøoljen omsettes for 63,24 dollar per fat mandag morgen, ned 0,09 prosent.

WTI-oljen handles for 57,73 dollar per fat, opp 0,02 prosent.

Oljeprisen konsoliderer mandag etter en kraftig oppgang fredag i kjølvannet av de positive nyhetene fra handelskonflikten.

Markedet har også tatt innover seg OPEC-rapporten i forrige uke, som viste at kartellet ser en lavere egenproduksjon neste år.

Månedsrapporten fra International Energy Agency (IEA) viste at organisasjonen venter en vekst utenfor OPEC på 2,3 millioner fat om dagen for neste år. 1,8 millioner fat skal komme fra Brasil, USA og Norge.

Dette skjer i dag

EKSKLUSIVE UTBYTTE:

Equinor (USD 0:26)

MAKRO:

Norge: skatteregnskap oktober kl. 08.00

Statsbudsjett: SV presenterer sitt alternative statsbudsjett på Stortinget mandag kl. 11.00.

USA: NAHB boligindeks november kl. 16.00

UTENRIKS:

Statsminister-møte: Frankrikes president Emmanuel Macron møter Danmarks statsminister Mette Frederiksen. De to skal blant annet diskutere behovet for et nytt europeisk asylsystem.

Rettssak: Rettssak starter mot den katalanske separatistlederen og tidligere regionspresident Quim Torra.