Buffett prøvde å kjøpe selskap – Ble overbydd

Warren Buffett ble overbydd da investorlegenden ønsket å kjøpe Tech Data for 140 dollar pr. aksje, eller snaue fem milliarder dollar.

Det melder CNBC.

Tech Data meldte onsdag at det ville la seg kjøpe opp av private equity-selskapet Apollo Global Management for 145 dollar pr. aksje, eller 5,14 milliarder dollar.

PE-selskapets første bud lød på 130 kroner pr. aksje, eller om lag 4,77 milliarder dollar. Men budet ble overbydd av en annen aktør. Fredag ble det altså kjent at denne aktøren var Warren Buffetts Berkshire Hathaway.

Investorlegenden har lenge blitt kritisert for at avkastningen ikke har vært på høyde med markedet de siste årene. Investeringsselskapets kontantbeholdning har vokst til hele 128 milliarder dollar i takt med at Orakelet fra Omaha ikke har greid å finne attraktive investeringsobjekter.

«Kursene er skyhøye for selskaper som har anstendige langsiktige utsikter», het det fra Buffett i sitt nyeste aksjonærbrev.