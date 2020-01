Sissener sitter på Europris-aksjer verdt 104 millioner

Aksjonærlistene som ble offentliggjort for en uke siden viste at Jan Petter Sisseners Canopus hadde kvittet seg med 100.000 aksjer i Europris. På dagens ferske lister fremgår det at Sissener har økt sin eksponering med akkurat samme antall, og sitter dermed på 3,1 millioner aksjer i selskapet.

Basert på mandagens aksjekurs på 33,56 kroner, betyr det at Sissener eier Europris-aksjer verdt litt over 104 millioner kroner. Forvalteren inntar dermed 8. plass på aksjonærlisten med en eierandel på 1,86 prosent.

Kjøpte da aksjen falt

Sissener forteller Finansavisen at han kjøpte flere aksjer da markedet sendte kursen ned på nyheten om at XXL har ansatt Europris-sjef Pål Wibe som ny konsernsjef.

Tirsdagens overraskende nyhet førte til at aksjen falt 4,4 prosent til 32,7 kroner.

– Det mener jeg var en betydelig overreaksjon, og helt feil. Vi brukte anledningen til å sikre oss noen billige aksjer, men basispossisjonen vår er tre millioner aksjer, sier Sissener til Finansavisen.

Mulige triggere

– Hva kan bidra til å løfte Europris i tiden fremover?

– Resultatene, veksten og utbyttet, slår Sissener fast.