Baard Schumann om boligpriser og aksjer – disse aksjene liker han

Tidligere toppsjef i Selvaag Bolig, Baard Schumann, er blitt investor. For halvannet år siden sluttet han brått i boligutbyggeren og det siste halvannet året har han ligget lavt i terrenget.

I FaTV fredag fortalte han mer om hvordan han har brukt tiden, deriblant litt på utleie av bolig – og det er mer for utleieboliger på vei inn, kunne han fortelle.

Aksjer for alle pengene

Han fikk 10 millioner kroner med seg ut døren da han sluttet og i tillegg hadde han aksjer som har steget til å bli verdt over 41 millioner kroner. Aksjer som snart vil gi ham et utbytte på 12-13 millioner kroner.

I tillegg har han nylig kjøpt aksjer i SATS for flere millioner kroner, og har stor tro på den investeringen.

Han begynte også å kjøpe litt i Pareto Bank før aksjen smalt opp, i kjølvannet av at Arne Fredly begynte å snakke om at han ville ha med Øystein Stray Spetalen på å få mangedoblet utbyttet i banken.

Det ødela Schumanns planer om å få kjøpt mer, til de kursene han ønsket å plukke aksjen på, men han tror det er en hyggelig oppside i banken likevel, med en Pris/bok på 1 etter den siste oppgangen.

Han sitter også med litt i Elkem, og har kanskje sittet litt for lenge, men her er han langsiktig, sier han, hvorpå Trygve Hegnar skjøt inn at når det ikke går så bra, da blir man langsiktig.

Boligprisene kraftig opp?

Schumann følger fremdeles boligmarkedet tett og støtter de som venter at boligprisene vil fortsette å stige kraftig i Oslo de neste par årene. Men ikke like mye i resten av landet.

Han hadde mange synspunkter på utviklingen i boligprisene og det bekymrer ham at vi kan få et nytt 2016 i Oslo.

- Da steg boligprisene med 23 prosent, skjøt Hegnar inn.

- 23 prosent ja, gjentok Schumann.

- Det skjer ikke igjen. Da besvimer jeg. Det tror jeg ikke noe på, sa Hegnar blant annet.

