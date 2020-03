FN: coronaviruset vil strupe globale investeringer

En fersk rapport fra FN-konferansen om handel, investering og utvikling (UNCTAD) advarer om at uavhengig av hvor lenge covid-19-utbruddet varer, så vil det dra ned målet på utenlandske direkteinvesteringer (FDI) for 2020. FDI er et mål på grenseoverskridende investeringer i privat sektor.

FN-organet anslår at veksten i den globale økonomien vil gå ned med mellom 0,5 og 1,5 prosent i år, avhengig av om utbruddet brenner ut i løpet av årets første halvår eller om det vil fortsette å spre seg helt til slutten av 2020.

– Tilsvarende nedgang på FDI vil bli på 5–15 prosent, ifølge rapporten.

Til sammenligning anslo UNCTAD i januar at FDI ville holde seg stabil i år og neste år, med et potensial til å øke med opp til 5 prosent.

Ifølge rapporten har mer enn to tredjedeler av verdens 100 største internasjonale selskaper advart om at de kutter ned på investeringer i rammede områder. 41 av selskapene har varslet at de forventer lavere profitt, noe UNCTAD mener vil føre til lavere reinvesteringer.

I gjennomsnitt anslår de 5.000 største multinasjonale selskapene en nedgang i inntektene i 2020 på 9 prosent på grunn av virusutbruddet. Ifølge UNCTAD er det bilindustrien og flybransjen som er blitt hardest rammet så langt.

Rapporten understreker at påvirkningen vil være «urettferdig» med de største konsekvensene i de landene som er mest rammet av utbruddet. Det advares samtidig om at negative etterspørselssjokk og økonomisk innvirkning på forsyningskjedene vil påvirke investeringer også i andre land.