Nordea Markets nedgraderer anbefalingene på alle aksjene i sektoren unntatt Bakkafrost

Nordea Markets reduserer ifølge en oppdatering sine driftsresultatestimater på sjømatselskapene de dekker, og nedgraderer anbefalingene på alle unntatt Bakkafrost, skriver TDN Direkt.

Hva gjelder Bakkafrost beholder analytikerne en hold-anbefaling.

Kraftig prisfall

Meglerhuset viser til at lakseprisen gjennom 3. kvartal har falt til et nivå fra rundt 60 kroner, til i overkant av 40 kroner per kilo.

«Prisfallet har vært kraftigere og mer langvarig enn vi hadde forventet, selv om volumene de siste ukene også har vært relativt høye», heter det.

Nordea Markets venter ifølge nyhetsbyrået at gjennomsnittsprisen i år vil ende rundt 57 kroner per kilo, som er syv prosent lavere enn de ventet ved begynnelsen av året, til tross for en mer gunstig valutasituasjon enn det de da la til grunn.

Kutter estimater

Basert på forventninger om en seks prosent vekst i globalt tilbud også de neste par årene, kutter Nordea Markets sine lakseprisestimater for 2020-21 til 57 kroner per kilo.

Sektorfavoritt Sektorfavoritten til Nordea Markets er ifølge TDN Direkt Bakkafrost, noe som begrunnes med at selskapet har det meste av salget i 3. kvartal enten på fastpriskontrakt eller som storfisk i spotmarkedet, der man i kvartalet har oppnådd en prispremie på rundt 15 kroner.

Anbefalingen på Austevoll Seafood, Grieg Seafood, Lerøy Seafood, Norway Royal Salmon og Salmones Camanchaca nedgraderes fra en kjøpsanbefaling til en hold-anbefaling.

Mowi, med kursmål på 185 kroner, og Salmar-anbefalingen nedgraderes til en salgsanbefaling, fra en tidligere hold-anbefaling.

Kursmålet på Salmar er 380 kroner.