Kepler Cheuvreux ser betydelig oppside for Aker BP, DNO, Equinor og Lundin

Kepler Cheuvreux holder seg til et langsiktig oljeprismål for Brent på 65 dollar fatet fra 2020, skriver de i en fersk sektorrapport.

Natt til mandag første helgens droneangrepet i Saudi-Arabia til en av de største oljeprisoppgangene i historien.

«Angrepet på Abqaiq-anlegget førte til det største produksjonsavbruddet i moderne historie, og har vist verden hvor sårbar oljeinfrastruktur er for droneangrep», skriver Kepler.

«Eventuelle planer om børsnoteringen av Saudi Aramco må helt sikkert skyves på. I det minste må prisingen tas ned et hakk», skriver de videre.

Kepler påpeker at volatilitet vil forbli «the name of the game» i tiden fremover.

De trekker frem at 2020 fortsatt ser ut til å bli utfordrende. På bakgrunn av tall fra IEA venter de tilbudsoverskudd på 0,9 millioner fat per dag.

Fire kjøpsanbefalinger

Kepler anbefaler nå kjøp av både Aker BP, DNO, Equinor og Lundin Petroleum.

Analytikerne har et kursmål på Aker BP på 328 kroner, noe som gir en oppside på drøye 22 prosent sammenlignet med dagens kurs. Aksjen omsettes for øyeblikket for 267,60 kroner.

For DNO settes kursmålet på 23 kroner, sammenlignet med dagens kurs på drøye 14 kroner.

«Faroe Petroleum bringer sårt tiltrengt produksjon til DNO-porteføljen. Med den norske produksjonen fra Faroe vil selskapet ha større tilgang til finansiering av driften med en svært redusert risikoprofil», skriver Kepler.

Også for Equinor pår de kursoppgang. Kursmålet settes der til 225 kroner, mens aksjen i dag omsettes for cirka 180 kroner. Det tilsvarer en oppside på 25 prosent.

Kepler anbefaler også kjøp av Lundin Petroleum, med et kursmål på 328 svenske kroner.