Ett aksjetips fra DNB Markets

Ledelsen benyttet onsdagens kapitalmarkedsdag i Scatec Solar til å kommunisere en målsetting om en samlet portefølje på 4,5 GW med en avkastning på 12-14 prosent innen 2021.

«Med utgangspunkt i en økt portefølje er avkastningsmålet dermed tatt ned fra 15 prosent. Dette reflekterer etter vårt syn at selskapet fremover blant annet vil gå inn i nye geografiske markeder med lavere risiko», skriver analytikerne i DNB Markets i en fersk oppdatering.

Selskapet introduserte samtidig også en ny løsning for leasing. Løsningen tilbyr kunder en fleksibel energiforsyning for en periode på tre til fem år.

«Etter vår mening bør dette gjøre selskapets løsninger mer attraktive for FN, NGO-er og andre som kan ha et energibehov i et definert område for en begrenset periode. Vi har tatt kursmålet for Scatec Solar opp fra 100 til 125 kroner per aksje, heter det i oppdateringen.

Meglerhuset opprettholder en kjøpsanbefaling på aksjen.

Scatec Solar er i skrivende stund opp 2,7 prosent til 116,8 kroner på Oslo Børs.

Hittil i år er aksjen opp 58,7 prosent.