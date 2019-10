Teknisk analyse – søndagens aksjetips

Hovedindeksen på Oslo Børs steg 1,9 prosent sist uke, fra 888,32 til 904,91. Den siste måneden har hovedindeksen steget 7,6 prosent og ligger da 4,6 prosent under all-time high.

Siden nyttår har hovedindeksen steget 13,2 prosent. De siste 12 månedene har den falt 0,9 prosent.

I 2018 ble det en nedgang på 1,8 prosent. I 2017 var oppgangen på 19,1 prosent. I 2016 var oppgangen på 12,1 prosent og i 2015 på 5,25 prosent.

RSI smalt opp

For en drøy måned siden ble det satt en bunn over den foregående i RSI-chartet. Vi gjorde da oppmerksom på at det ga rom for korreksjoner opp igjen, kanskje opp mot 840, 850 og 860.

Den omvendte hode-skulder formasjonen signaliserte at det var rom for oppgang til 870 og kanskje 880.

I forrige uke ble den fallende trendlinjen i RSI-chartet testet. Vi skrev da at et brudd kunne signalisere videre oppgang mot 890 og kanskje 900 i løpet av et par uker.

Vi skrev også at fortsatt oppgang, forbi den tekniske motstanden på 890-893, på stigende omsetning, kunne utløse et kjøpssignal med potensial opp til 960 og ny all-time high.

Bruddet kom og det signaliserte at oppturen kunne fortsette. Den sterke, tekniske motstanden ble brutt og kjøpssignalet ble utløst.

920 før korreksjon?

Oppgangen har kommet på stigende omsetning, mens små korreksjoner har kommet på fallende omsetning. Det betyr at det har vært god balanse i oppgangen, noe som er positivt og tilsier at oppturen kan fortsette.

I denne omgangen er det rom for oppgang til 920. Korreksjonen kan komme før det, og jo nærmere hovedindeksen kommer 920 jo større blir sannsynligheten for en korreksjon.

Oppgangen fra bunnen på 806,24 intradag den 15. august er nå på over 12 prosent. Dette, sammen med at RSI begynner å stange mot 70-nivået, og at 890-893-nivået ikke er blitt testet etter bruddet, kan bety at det ligger en korreksjon i luften - med testing av den sterke tekniske støtten på nettopp 890-893-nivået.

Med den positive undertonene i RSI-chartet, og forutsatt at den fortsetter, kan det bli en kjøpsmulighet for de som fremdeles sitter på gjerdet.

Var 806,24 bunnen?

Hovedindeksen falt på det meste i denne omgangen til 806,24. Utviklingen lignet da på den fra 2014-2015. Faren for at det skal gjenta seg er blitt betraktelig mye mindre de siste ukene.

Men det er fremdeles en liten usikkerhet i RSI-chartet. RSI kan fremdeles sette en topp under den fra høsten 2018. Det kan i så fall bremse oppgangen og signalisere at det ikke blir ny all-time high likevel.

De neste ukene kan derfor blir avgjørende for den videre utviklingen på lengre sikt, og om 920 blir toppen i denne runden eller om det blir ny rekord på Oslo Børs.