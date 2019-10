En kjøpsanbefaling fra DNB Markets

Norway Royal Salmon (NRS) selger sine seks oppdrettslisenser i den sørlige regionen. Salget er ifølge analytikerne i DNB Markets ikke uventet.

«Prisen per lisens ser ut til å ligge i overkant av både hva Mowi nylig betalte for tilsvarende rettigheter, og rundt tre-fire prosent over hva vi lå inne med som forventet pris. Salget frigjør kapital for vekst i Nord-Norge, på Island og innen offshore», heter det i en fersk oppdatering fra meglerhuset.

Kursen stengte i går på 185,60 kroner, og analytikerne venter en positiv reaksjon ved åpning.

DNB Markets har en kjøpsanbefaling på NRS, med et kursmål på 230 kroner.