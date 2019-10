Credit Suisse høyner – her kan du som investor tjene penger

Credit Suisse oppgraderer ifølge en sektoranalyse DNB til «outperform» fra nøytral, og oppjusterer kursmålet på aksjen til 184 fra 174 kroner, skriver TDN Direkt.

Meglerhuset forblir forsiktige i forhold til nordiske banker, men oppgraderer DNB på grunnlag av gode makroøkonomiske forhold i Norge sammenlignet med andre nordiske land, høy kapitalavkastning og lav risiko knyttet til hvitvasking ettersom DNB har begrenset eksponering mot den baltiske regionen.

Aksjen står i skrivende stund i 158,7 kroner på Oslo Børs.

Kapitalisert og posisjonert

Analytikerne viser ifølge nyhetsbyrået videre til at DNB er godt kapitalisert og posisjonert og tilbyr en oppside i forhold til konkurrenter når det gjelder endringer i kapitalkravsregelverket fremover.

Analytikerne estimerer et utbytte på 50-60 prosent og tilbakekjøp av aksjer på omtrent 20 prosent, noe som medfører en totalkapitalavkastning på åtte prosent årlig i 2020-2021.

«Dette er blant det høyeste av de nordiske bankene», heter det.

Overdrevne bekymringer

Credit Suisse viser også ifølge TDN Direkt til at forventet BNP-vekst på to prosent for 2019-2021 i Norge er blant de høyeste anslagene i Europa, og mener bekymringene for boligmarkedet i Norge og Sverige er overdrevet.

Ellers oppgraderer Credit Suisse Handelsbanken til «outperform» fra «underperform», mens Nordea nedgraderes til nøytral fra «outperform».