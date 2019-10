søndagens aksjetips

Hovedindeksen på Oslo Børs falt 1,7 prosent sist uke, fra 884,26 til 869,10. Den siste måneden har hovedindeksen steget 2,2 prosent og ligger da 8,3 prosent under all-time high.

Siden nyttår har hovedindeksen steget 8,7 prosent. De siste 12 månedene har den falt 7,6 prosent.

I 2018 ble det en nedgang på 1,8 prosent. I 2017 var oppgangen på 19,1 prosent. I 2016 var oppgangen på 12,1 prosent og i 2015 på 5,25 prosent.

Et lite lyspunkt?

Bruddet på den sterke tekniske støtten på 890-nivået forrige uke var et klart svakhetstegn. Det kunne åpne for en større korreksjon innenfor intervallet. I første omgang til 870.

Korreksjonen fortsatte forbi 870-nivået og stoppet ikke før hovedindeksen nådde 854,76 intradag torsdag 3. oktober. Det kan bety at også 850, 840 og 830 kan bli testet før det eventuelt bunner ut for denne gangen.

RSI smalt også tilbake under 50-nivået, og det eneste lyspunktet er at fallet de to siste ukene kom på lavere omsetning enn i de to foregående ukenes oppgang.

Det er litt for tidlig å slå fast, men det kan også ha blitt satt en bunn over den foregående i RSI-chartet. Fortsetter den nye positive undertonen kan det signalisere økende stigningstakt og oppgang kommende uke. Og bryter RSI tilbake over 50-nivået kan det bety at det kommer et støt opp mot 880 og 890.

For å signalisere videre oppgang må imidlertid 870-nivået først brytes på stigende omsetning.

Fremdeles usikkert

Det er fremdeles en usikkerhet i RSI-chartet. Det ble satt en ny topp under den fra høsten 2018. Hvis den ikke brytes kan det bremse oppgangen og i verste fall signalisere at det ikke blir ny all-time high nå likevel. Det kan også bety at den sidelengs bevegelsen fortsetter en stund til, slik den gjorde i 2014 og 2015.

De neste ukene kan derfor bli avgjørende for den videre utviklingen på lengre sikt. Holder den nye positive undertonen i RSI-chartet kan det komme et nytt støt opp mot 890 og kanskje 905.

Potensialet opp i den stigende sekundærtrenden er på kort sikt opp mot 930. Men det er også rom for fall til rundt 830 i den trenden.