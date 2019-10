Nordic Semiconductors kursmål blir oppjustert av ABGs tallknusere

Meglerhuset ABG Sundal Collier oppjusterer kursmålet til teknologiselskapet Nordic Semiconductor med 20 prosent, til 58 kroner fra tidligere 48 kroner, og gjentar kjøp.

Meglerhuset oppjusterer sine salgsforventninger for 3. kvartal, som følge av antakelser om høyere vekst innen bluetooth.

«Vi tror tredjekvartalstallene vil være sterke og støttende for aksjen», skriver ABG Sundal Collier tirsdag kveld.

Videre anser de det som sannsynlig at markedet vil få mer konkrete nyheter rundt kommersialiseringen rundt selskapets Cellular-segment. Analytikerne i ABG Sundal Collier tror også at både rapporten for 3. kvartal og kapitalmarkedsdagen som skal holdes samme dag, blir begge positive begivenheter som kan løfte aksjen ytterligere.