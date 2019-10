Ett aksjetips fra DNB Markets: Anbefaler «kjøp» av Fredriksen-aksje

Frontline stengte onsdag på 104,7 kroner per aksje og etter at verdsettelsen av selskapet er opp 33 prosent de siste to ukene er det ifølge analytikerne i DNB Markets et spørsmål om det fortsatt er mer å gå på.

«Tankratene har i samme periode steget fra 30.000 dollar per dag til i går 127.000 dollar per dag. I ettertid ser overtagelsen av de ti Suezmax-fartøyene fra Trafigura i august ut til å ha truffet svært godt. Selger kan på sin side glede seg over å ha tatt deler av oppgjøret i aksjer verdsatt til rundt åtte dollar per stk. Den resterende finansieringen av kjøpet er slik vi ser det delvis dekket av allerede utstedte aksjer og delvis av en tre-års lånefasilitet stilt til disposisjon av hovedaksjonæren», heter det i en fersk oppdatering fra meglerhuset.

Med finansieringen allerede på plass, innebærer det etter analytikerne i DNB Markets' mening dermed at det vil være rom for attraktive utbytter gjennom de neste kvartalene.

Meglerhuset gjentar en kjøpsanbefaling, med et kursmål på 123 kroner per aksje.

Frontline har steget 90,4 prosent på Oslo Børs det seneste året, og er opp 114,6 prosent hittil i år.