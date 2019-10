Danske Bank langt mindre oppside for Tomra

Analytiker i Danske Bank Markets, Martin Stenshall, kutter nå sitt kursmål på Tomra med 18,52 prosent fra 274 til 220 kroner.

Han beholder samtidig hold-anbefalingen på aksjen.

I løpet av de to siste ukene har også to andre meglerhus oppdatert sine anbefalinger på aksjen. ABG Sundal Collier har en hold-anbefaling med et kursmål på 270 kroner, mens SEB anbefaler salg med et kursmål på 220 kroner.

Tomra endte fredag ned 0,86 prosent til 208,20 kroner. De siste tre månedene har aksjen falt 23,85 prosent.

På verstingliste

Tidligere denne uken kunne vi melde at det amerikanske analyseselskapet CFRA Research har plassert aksjen i sin «Biggest Concern»-portefølje for Europa sammen med andre selskaper med store mengder røde varsellys i regnskapene.

Tomra tas inn i porteføljen etter tre års fenomenal aksjekursoppgang fra drøyt 80 kroner til en topp på nær 300 – eller nær 60 ganger det markedet tror selskapet kommer å rapportere i fortjeneste pr. aksje for 2019.