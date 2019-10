Ett aksjetips fra DNB Markets

Rapporteringen for 3. kvartal ruller i gang mot slutten av denne uken, og blant selskapene som legger frem tall fredag morgen er Borregaard.

På tross av at DNB Markets her venter en vekst i justert EBITA på 24 prosent fra samme kvartal i fjor, er estimatet på 180 millioner kroner fortsatt fem prosent under konsensus.

«Vekstforventningene er basert på at flere viktige drivere for inntjeningen trekker i positiv retning; volumet innen lignin er på vei opp, prisene for vanilin har steget og samtidig har NOK-kursen svekket seg. For å vurdere de videre utsiktene fremover, vil vi spesielt følge med på kommentarene rundt nye kunder og salgsveksten relatert til Exilva-prosjektet», heter det i en oppdatering fra meglerhuset.

Analytikerne har en kjøpsanbefaling på aksjen med et kursmål på 110 kroner per aksje.

Borregaard er mandag formiddag opp 0,7 prosent til 97,4 kroner på Oslo Børs.