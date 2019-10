ABG Sundal Collier kutter kursmålet på Aker Solutions til 35 kroner

ABG Sundal Collier nedjusterer ifølge en oppdatering kursmålet på Aker Solutions til 35 kroner fra tidligere 55 kroner, skriver TDN Direkt.

Analytikerne gjentar kjøpsanbefalingen.

Meglerhuset nedjusterer inntektsestimatet for 2020 til - 6 prosent, fra tidligere + 2 prosent, på bakgrunn av svak ordrebokdekning, og de forventer ifølge nyhetsbyrået at finansdirektør Martin Grimsruds tredjekvartalspresentasjon kommer til å inkludere en nedadgående revidering av deres utsikter for 2020.

Aksjen faller 2,4 prosent på Oslo Børs mandag formiddag, notert til 24,1 kroner.