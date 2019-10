Carnegie sabler kursmålet på Aker Solutions fra 50 til 35 kroner

Carnegie nedjusterer ifølge en oppdatering fra meglerhuset tirsdag kursmålet på Aker Solutions til 35 kroner fra tidligere 50 kroner, skriver TDN Direkt.

Kjøpsanbefalingen opprettholdes.

Forventninger

Etter svak ordreinngang i 2. og 3. kvartal har meglerhuset redusert omsetningsestimatene for 2020 og 2021 med fem prosent, og det antas nå en nedgang på tre prosent i 2020.

Carnegie tror dette ifølge nyhetsbyrået er reflektert i markedsforventningene.

Videre har meglerhuset nedjustert sitt ebitda-estimat med 13 prosent for 2020 og 11 prosent for 2021, og venter nå flat ebitda på årsbasis i 2020.

Carnegie venter at Aker Solutions vil introdusere guiding for 2020 ved presentasjonen av 3. kvartal, og tror driftsinvesteringer som prosent av salget vil kuttes fra tre til to prosent. Videre bør ordrene forbedres i 4. kvartal, drevet av at flere prosjekter nærmer seg endelig investeringsbeslutning, skriver TDN Direkt.

Gjenopptar dekning

Mandag gikk det frem at Nordea Markets gjenopptar dekning på Aker Solutions med en kjøpsanbefaling.

Kursmålet er satt til 30 kroner.

ABG Sundal Collier nedjusterer kursmålet på Aker Solutions til 35 kroner fra tidligere 55 kroner, ifølge TDN Direkt.

Analytikerne gjentar kjøpsanbefalingen.