Ett aksjetips fra DNB Markets

Yara leverte fredag morgen svakere enn ventet i 3. kvartal. Gjødselselskapet vil også returnere 800 millioner kroner til aksjonærene gjennom tilbakekjøp.

Før rapporten tilsa DNB Markets' estimater en topplinje på 3,6 milliarder dollar og en EBITDA på 663 millioner dollar.

«På disse nøkkeltallene er vi dermed henholdsvis 1 og 7 prosent over konsensus», skrev analytikerne i meglerhuset i aksjerapporten fredag morgen.

Kursen stengte torsdag på 387,30 kroner per aksje og DNB Markets har før eventuelle justeringer en kjøpsanbefaling på aksjen, med et kursmål på 500 kroner.

«Kursmålet er basert på at verdsettelsen med utgangspunkt i våre estimater for 2020 kommer tilbake på det historiske gjennomsnittet for EV/EBITDA på 7x», heter det.

Videre mener analytikerne at selskapet gjennom 2020-2022 vil ha høyere utbyttekapasitet enn det som foreløpig er reflektert i konsensusforventningene.

«Etter hvert som disse forventningene stiger venter vi at dette vil bidra til å løfte verdsettelsen fremover», skriver de i rapporten.

Yara faller 2,8 prosent fredag formiddag til 376,4 kroner på Oslo Børs.