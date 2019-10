DNB Markets ser oppside på 10 prosent i sektoren – mener LNG-markedet er «så godt som det kan være»

DNB Markets gjør ifølge en LNG-sektorrapport estimatendringer og kursmålsendringer på LNG-aksjer, skriver TDN Direkt.

Höegh LNG Partners nedgraderes til selg.

10 prosent oppside

Meglerhuset ser ifølge nyhetsbyrået en oppside på 10 prosent i sektoren, ekskludert Golar LNG, og skriver at LNG-markedet er «så godt som det kan være», med rater på 140.000 dollar per dag.

DNB Markets anbefaler rederne å inngå langtidskontrakter, som ser ut til å være en nøkkeldriver for aksjekursene i 2020 når LNG-markedet kan skuffe, med mindre Asias andel av USAs volumer når opp til 50 prosent.

Meglerhuset venter TFDE-spotrater på 44.000 dollar per dag i 2019, 61.000 dollar per dag i 2020, 52.000 dollar per dag i 2021 og 39.000 dollar per dag i 2022.

«Vi estimerer at 50 prosent av volumene i USA går til Asia i perioden 2020 til 2022, noe som impliserer en nedsiderisiko til våre rateforventinger hvis USA-Asia-andelen ikke tar seg opp fra 35 prosent på årsbasis og 30 prosent i andre kvartal», heter det.

Oversikt over DNB Markets anbefalinger og kursmål (tidligere kursmål og anbefalinger i parentes):