UBS nedgraderer ifølge en oppdatering anbefalingen på DNB til en salgsanbefaling fra en nøytralanbefaling, skriver TDN Direkt.

Kursmålet på aksjen oppjusteres til 154 kroner fra 150 kroner.

«Verdsettelsen er for høy ettersom inntjeningsmedvinden avtar», skriver meglerhuset, og tror dette vil føre til at DNBs premium-verdsettelse vil komme under press.

DNB noteres tirsdag formiddag til 168,10 kroner på Oslo Børs, ned 2,24 prosent.