To aksjetips fra DNB Markets' morgenrapport

Dagens 3. kvartalsrapport fra Kongsberg Gruppen viser at driften i kvartalet ga en omsetning på 6 milliarder kroner og en EBITDA på 535 millioner kroner. DNB Markets lå på forhånd inne med estimater på henholdsvis 5,8 milliarder kroner og 452 millioner kroner, begge deler to-tre prosent lavere enn konsensus.

«Med en EBITDA på 432 millioner kroner ser det i første rekke ut til at Maritime hadde en bedre utvikling enn ventet. Ordreinngangen var i perioden på 12 milliarder kroner, mot vårt estimat på 10 milliarder kroner. Ved utgangen av kvartalet gir dette en ordrereserve på 34 milliarder kroner», heter det i meglerhusets aksjerapport onsdag.

Kursen stengte tirsdag på 127,70 kroner og analytikerne i DNB Markets har før eventuelle justeringer en kjøpsanbefaling på aksjen, med et kursmål på 150 kroner.

Kjøp NOFI

Norwegian Finans Holding, Bank Norwegians morselskap, meldte onsdag morgen at det i 3. kvartal hadde nettorenteinntekter på 1.189 millioner kroner mot DNB Markets' estimat på 1.211 millioner kroner.

Resultat før skatt endte på 682 millioner kroner, mens CET1-ratioen ved utgangen av kvartalet lå på 20,2 prosent. Her lå analytikernes estimater på henholdsvis 633 millioner kroner og 20,1 prosent.

«Når det gjelder dagens presentasjon, venter vi at interessen vil være rettet mot eventuelle følger av et fortsatt relativt nytt gjeldsregister, mot mulige nye planer som følge av at det har kommet inn nye større eiere og mot eventuelle utbyttesignaler», heter det i rapporten.

Kursen endte i går på 86,20 kroner, og DNB Markets har før eventuelle justeringer en kjøpsanbefaling på aksjen, med et kursmål på 95 kroner.