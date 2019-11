Tore Tønseth i Sparebank 1 Markets: – Aksjen har steget mye i det siste

Mowi er blant aksjene som stiger etter kvartalsrapportering onsdag. Aksjen falt umiddelbart etter åpning, har senere hentet seg noe inn, og noteres onsdag ettermiddag til 229,1 kroner, opp 0,4 prosent.

Mot nøytral

Tore Tønseth i Sparebank 1 Markets mener tallene for 3. kvartal stort sett var som ventet.

– Med tanke på kursutvikling har aksjen steget mye i det siste. Den nærmer seg kursmålet til mange analytikere og beveger seg derfor mot et mer nøytralt territorium enn et åpenbart kjøp, sier sjømatanalytikeren til TDN Direkt.

Videre sier han at det ikke var de store overraskelsene i tallene, men at markedet kanskje hadde håpet på et større utbytte enn 2,60 kroner per aksje, hvor selskapet har ligget de siste årene.

– Det er bra med volum i Norge neste år og mindre i divisjoner som typisk har en lavere margin, noe som isolert sett er positivt for 2020-estimater, men totalt sett blir det mindre endringer i estimatene, sier Tønseth til nyhetsbyrået, og legger til at tallene indikerer mindre endringer i aksjekursen i dag.

Sparebank 1 Markets har en kjøpsanbefaling på aksjen, med et kursmål på 235 kroner.

Estimatene ned

Pareto Securities venter ifølge TDN Direkt å redusere 2019-2020 estimater med rundt 1-2 prosent, etter lavere ventet slaktevolum og indikasjon på noe høyere kostnadsnivåer i fjerde kvartal 2019.

Pareto har en hold-anbefaling på aksjen, med et kursmål på 220 kroner.