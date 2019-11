søndagens aksjetips

Hovedindeksen på Oslo Børs steg 0,12 prosent sist uke, fra 902,56 til 903,64. Den siste måneden har hovedindeksen steget 1,9 prosent og ligger da 4,7 prosent under all-time high.

Siden nyttår har hovedindeksen steget 13,0 prosent. De siste 12 månedene har den steget 1,6 prosent.

I 2018 ble det en nedgang på 1,8 prosent. I 2017 var oppgangen på 19,1 prosent. I 2016 var oppgangen på 12,1 prosent og i 2015 på 5,25 prosent.

Økt usikkerhet

Hovedindeksen fortsatte litt opp sist uke, men det var fredagens oppgang som reddet uken.

Det begynte med oppgang mandag, men så falt hovedindeksen litt både tirsdag, onsdag og torsdag. Korreksjonen kom på stigende omsetning. Fredagens lille oppgang kom på fallende omsetning og den laveste siden 14. oktober.

Det betyr at det var ubalanse gjennom hele uken. Fall på stigende omsetning og oppgang på fallende omsetning betyr egentlig, i henhold til teorien, at det er fare for at fallet kan fortsette.

Det lugget også litt i RSI-chartet, og det kan ha blitt satt en ny topp under den forrige. Det betyr i så fall at usikkerheten økte litt og at stigningstakten kan avta.

Det er imidlertid fremdeles en positiv undertone i RSI-chartet og RSI ligger over 50-nivået. Ny oppgang og brudd på den fallende trendlinjen kan signalisere videre oppgang.

Ny opptur?

Det gyldne krysset (50-dagers snittet har krysset over 200-dagers snittet) er blitt enda mer tydelig og det er ikke helt uvanlig med kortere perioder med teknisk ubalanse. Kommende uke kan "rette" opp i det.

Dette betyr, som forrige søndag, at de tekniske signalene som ble utløst for tre uker siden fremdeles gjelder. Og selv om det kan komme en korreksjon, med ny testing av 900 og kanskje 893 - 888, er det fremdeles duket for videre oppgang.

Kanskje opp igjen til 910 (høyeste sist uke var 912,85 intradag mandag). Og på sikt videre opp mot 930 og 940.

Det er ikke gitt at det skjer, men som forrige søndag er det fremdeles mye som ligger til rette for det.

910, 920 og så 930?

Som forrige søndag blir de kommende ukene likevel viktige for den videre utviklingen på lengre sikt. Holder RSI seg over 50-nivået og bryter den første fallende trendinjen, kan det komme et nytt støt opp kommende uke. Og holder den nye positive undertonen i RSI-chartet og hovedchartet støtter det videre oppgang mot taket i trenden.

Selv om det fremdeles er rom for fall til 830 i den stigende trenden er potensialet på kort sikt også opp mot 930 og 940. Det forutsetter imidlertid at hovedindeksen fortsetter forbi 905 igjen, på stigende omsetning. Hvis det ikke skjer blir 50-nivået og den positive undertonen i RSI-chartet avgjørende.

Holder den positive undertonen kan en eventuell korreksjon bli forbigående, forutsatt at den i så fall kommer på fallende omsetning. Brytes den kan den videre oppgangen i beste fall bli utsatt. Da kan den sidelengs bevegelsen fortsette en stund til, slik den gjorde i 2014 og 2015.

Det er mest sannsynlig med oppgang, men hovedindeksen bør helst ikke falle tilbake under 888.