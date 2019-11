Wall Street i all-time high – selskapene leverer inntjeningsresesjon

Tirsdag er Dow Jones opp 110 punkter og ligger an til ny all-time high. S&P 500 og Nasdaq Composite befinner seg også på rekordnivåer.

«Aksjemarkedet med NY REKORD. Bruk pengene dine godt!» skrev Donald Trump på Twitter mandag før han senere klaget på at journalistene skrev om riksrettsaken og ikke rekordene i aksjemarkedet.

Men med tre rentekutt på kort tid i USA, svake nøkkeltall fra både Europa og Kina og en handelskrig som biter kraftig på investeringslysten hos selskapene, er det kanskje litt rart at aksjemarkedet står høyere enn noensinne. Det er nettopp lave renter, og ingen reelle alternativer til aksjer, som etter alle solemerker driver markedet. I tillegg har den amerikanske sentralbanken netto pøst ut 250 milliarder dollar, slik at balansen har kommet over fire billioner dollar, etter repo-krisen i september som skapte frykt i markedet og beskyldninger mot sentralbanken om at den ikke skjønner dollarlikviditet.

For etter at 71 prosent av selskapene i S&P 500 har presentert tall for tredje kvartal, så ligger inntjeningen an til å falle 2,7 prosent sammenlignet med det sammenlignbare kvartalet i fjor, ifølge Factset.

Tredje kvartal bli etter alle solemerker det tredje kvartalet på rad med inntjeningsresesjon, noe som ikke har skjedd siden 2015-2016.

Energi-sektoren er den store synderen med en inntjeningstilbakegang på hele 38,5 prosent sammenlignet med fjoråret, men også materialer og teknologi har kommet inn vesentlig svakere enn i fjor, ifølge Factset.

Helse er den store vinnersektoren der inntjeningen har vokst over åtte prosent. Utilities og eiendom har også vært blant de beste sektorene på S&P 500 sammenlignet med tredje kvartal 2018.

Estimatene har kommet kraftig ned

For selv om selskapene i gjennomsnitt slår estimatene med 3,8 prosent, og 76 prosent leverer en inntjening per aksje som er bedre enn ventet, så kommer man ikke unna at rapporteringen er veldig svak.

Estimatene for tredje kvartal, hva gjelder inntjeningsvekst, har kommet ned seks-sju prosentpoeng det siste halvåret, og figuren under viser hvordan forventet inntjeningsvekst for inneværende kvartal har utviklet seg siden i sommer.

Figuren viser forventet inntjeningsvekst for fjerde kvartal 2019. Estimatene har falt fra en ventet vekst på om lag 5,5 prosent til en negativ vekst på 0,5 prosent på bare noen få måneder. Figur: Factset

Estimatene for fjerde kvartal hva gjelder inntjeningsvekst har kommet ned hele seks prosentpoeng på bare noen måneder. Om man skulle oppleve inntjeningsresesjon også i fjerde kvartal vil alle kvartalene i 2019 være svakere enn året før.

Høy verdsettelse

Med rekordlave og fallende renter blir også investorenes avkastningskrav lavere. Således kan høye inntjeningsmultipler forsvares, men det er liten tvil om at prisingen er svært høy i et historisk perspektiv.

Shiller PE, eller Price/Earnings for S&P 500 basert på det gjennomsnittlige inflasjonsjusterte resultatet de siste 10-årene, er om lag 30 på nåværende tidspunkt. Da finanskrisen brøt ut lå nøkkeltallet omkring 27, og ser vi bort fra dotcom-boblen på starten av 2000-tallet, så må man tilbake til Black Tuesday i 1929 for å finne tilsvarende verdsettelse.

Ifølge Factset er Price/Earnings for S&P 500 basert på inntjeningen 12 måneder frem i tid 17,2 på nåværende tidspunkt. Det er over både fem- og tiårssnittet, som ifølge analysebyrået ligger på henholdsvis 16,6 og 14,9.