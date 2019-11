Analytikerne i DNB Markets anbefaler «kjøp» av SAS

Trafikktallene fra SAS for oktober kom før helgen inn bedre enn ventet og selskapets oppjusterte guiding for 2019 impliserer etter DNB Markets' syn samtidig at konsensusforventningene for 4. kvartal vil komme opp i tiden fremover.

«Selskapet rapporterer de neste kvartalstallene allerede 5. desember. Etter oppjusteringen av estimatene for 2019 og 2020 tar vi kursmålet opp fra 16 til 20 svenske kroner per aksje, og anbefalingen opp fra «Hold» til «Kjøp», heter det fra analytikerne i meglerhuset.

Kursen fikk oppdrift av tallene før helgen og stengte fredag på 17,72 svenske kroner.