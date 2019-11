SpareBank 1 Markets nedgraderer XXL

SpareBank 1 Markets endrer anbefalingen på XXL fra nøytral til selg, og nedjusterer kursmålet fra 17 til 15 kroner. Tirsdag åpnet aksjen på 18,7 kroner.

Tallknuserne i meglerhuset kutter sine estimater som følge av flere uvissheter knyttet til XXL.

I rapporten trekker SpareBank 1 Markets frem den nåværende markedssituasjonen, og poengterer at denne i stor grad er påvirket av aggressive kampanjer med for lave priser. Det er spesielt i Norge dette gjelder, som følge av rebrandingen av G-Sport/Max til Intersport som driver ned prisene for å bygge merkenavn.

Ser ingen faktorer som skal bidra til effektivisering

Videre fremgår det i meglerhusets rapport at de ikke ser noen faktorer som kan bidra til effektivisering av sportsmarkedet i Norge i 2020, og tror det fremdeles vil være mange fysiske butikker og store varelagre.

SpareBank 1 Markets trekker også frem markedets høye forventninger til strategioppdateringen som er planlagt presentert for 4. kvartal.

I denne oppdateringen skal ledelsen fortelle om hvilke tiltak de har gjort med tanke på operasjonelle utfordringer knyttet til posisjonering i verdikjeden og mot kunder, geografisk eksponering og mangel på lønnsomhet utenfor Norge, og salgsplattformer - butikker kontra e-handel.

Aldri vært dyrere

XXL har ikke vært dyrere siden 1. kvartal 2018, og handles på 20,5x og 16,3x P/E (Pris/Inntjening) for henholdsvis hva som meglerhuset har estimert for 2019 og 2020.

Dette kan som tolkes at investorer godtar lavere inntekter nå, for å heller fokusere på bedring med tiden.

Hittil i år har aksjen dundret ned 30 prosent, og er ned 60 prosent på årsbasis.