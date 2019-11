Lakseaksjene straffes etter torsdagens nyheter

Europakommisjonen har gjort undersøkelser vedrørende angivelig prissamarbeid mellom norske produsenter av norsk atlantisk oppdrettslaks og gruppesøksmål i USA vedrørende samme forhold.

Tar meldingen med stor ro

SalMar skriver i en børsmelding torsdag kveld at selskapet har mottatt en stevning fra Antitrust Division i Justisdepartementet i USA hvor de åpner en etterforskning som omfatter påstander om tilsvarende handlinger.

«SalMar anser at det ikke er noe grunnlag for etterforskningen i EU, og at gruppesøksmålene er grunnløse. Det samme gjelder en eventuell strafferettslige etterforskning i USA», heter det.

Grieg Seafood og Mowi har også mottatt stevning.

Får juling i aksjemarkedet

Nyheten blir ikke godt mottatt på Oslo Børs.

Fredag formiddag faller SalMar 6,26 prosent til 407,20 kroner, Mowi er ned 3,07 prosent og omsettes for 221,30 kroner mens Grieg Seafood faller 4,85 prosent til 133,50 kroner.

– Hva skyldes dagens kursfall i SalMar?

– Fallet i sektoren er helt klart linket opp mot nyheten om at Mowi, SalMar og Grieg er under etterforskning av amerikanske myndigheter. Det er ingen annen grunn til at aksjene skal falle så mye, sier analytiker Kolbjørn Giskeødegård i Nordea til Finansavisen.

Stokker om på anbefalingene

Torsdag morgen la SalMar frem sine kvartalstall. Selskapet fikk et operasjonelt driftresultat på 613,5 millioner kroner i tredje kvartal 2019, ned fra 939,1 millioner kroner på samme tid i fjor.

Flere analytikere som følger SalMar har i etterkant av resultatfremleggelsen tatt frem kalkulatoren.

Martin Kaland i ABG Sundal Collier gjentar sin hold-anbefaling på SalMar, samtidig som han hever kursmålet fra 412 til 420 kroner.

Kolbjørn Giskeødegård i Nordea går fra en salgsanbefaling til en holdanbefaling. Ifølge Bloomberg velger SEB å gjenta sin salgsanbefaling samtidig som kursmålet senkes fra 347 til 341 kroner.

Danske Bank gjentar sin hold-anbefaling og senker kursmålet fra 440 til 438 kroner mens SpareBank 1 Markets velger å nedgradere aksjen til nøytral, samtidig som kursmålet på 450 kroner holdes uendret.