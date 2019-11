Peter Hermanrud: Mindre sannsynlighet for et krakk i aksjemarkedet

Aksjestrateg Peter Hermanrud i SpareBank 1 Markets har vært skeptisk til aksjemarkedet i flere måneder.

Nå har han sendt ut en analyse hvor han går til et nøytralt syn.

«Up to Neutral on reduced crash risk», er dommen fra strategen.

Han tror rett og slett det er en mindre sannsynlighet for et krasj, men minner samtidig om at risk/reward ikke er godt nok.

Peter Hermanrud trekker frem følgende positive faktorer:

Vi har overlevd Q3-sesongen

Krasj-sesongen er over (november)

Stabilisering av verdensøkonomien

Effekten av rentekuttene vil gjøre seg gjeldende

Ingen eskalering av handelskrigen

Ingen hard Brexit

Mandag formiddag står hovedindeksen på Oslo Børs i 904,57 poeng, opp 0,11 prosent.

Det betyr at Oslo Børs har lagt på seg 1,22 prosent den siste måneden mens oppgangen er på 13,15 prosent hittil i år.

Det er verdt å påpeke at Hermanrud er i «nøytralt modus». Han har helt klart fremstått som mer optimistisk ved tidligere anledninger.

Strategen minner om at verdensøkonomien er på slutten av en lang oppgangssyklus og det er liten ledig kapasitet. Videre understreker han at den globale økonomiske veksten er svak samtidig som både globale og norske verdsettelsesmultipler er ganske høye.