SpareBank 1 Markets anbefaler ni aksjer

I løpet av forrige uke falt ukeporteføljen til SpareBank 1 Markets 2,4 prosent mens hovedindeksen på Oslo Børs endte ned 1,5 prosent. Det betyr at porteføljen er opp 13,7 prosent hittil i år.

Denne uken velger tallknuserne å ta Kongsberg Automotive inn i porteføljen. Samtidig velger meglerhuset å kvitte seg med Yara.

Meglerhuset har latt seg imponere over Kongsberg Automotives evne til å vokse mer enn det underliggende markedet.

Videre understrekes det at aksjen handles med en urettferdig rabatt i forhold til konkurrentene.

Det betyr at ukeporteføljen består av følgende aksjer:

Lerøy Seafood

Norway Royal Salmon

Crayon

Grieg Seafood

DNO

Bonheur

Komplett Bank

SpareBank 1 SR-Bank

Kongsberg Automotive

Mandag formiddag kunne vi lese at strateg Peter Hermanrud i SpareBank 1 Markets tror det er mindre sannsynlighet for et krakk i aksjemarkedet.